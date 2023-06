Calciomercato Milan – Necessità a destra: le possibili opzioni

Il Milan , dopo il rinnovo fino al 2028 di Leao , dovrà pensare anche alla fascia destra. Da quando è arrivato Pioli, quella specifica parte del campo, specialmente in attacco, è stata vista da molti come il vero punto debole dei rossoneri. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla proprio delle possibilità che potranno avere i rossoneri nel prossimo calciomercato . Ecco i nomi.

Calciomercato Milan, pronto il casting a destra

Le prime due opzioni, scrive la rosea, sarebbero Brahim Diaze Berardi, ma dietro di loro, ci potrebbero essere dei nomi interessanti anche in scadenza. Reiss Nelson ( Arsenal, scadenza 2023) e Ismaila Sarr (Watford, 2024) sarebbero candidati credibili. Il primo ha talento ed età giusta - è del 1999 - ma all'Arsenal ha giocato poco: sarebbe una scommessa affascinante. Il secondo ha appena un anno in più e al Watford è un giocatore importante: 23 gol in due stagioni. Entrambi darebbero imprevedibilità, più che rincorse. Altri giocatori non sono arrivabili: Chukwueze (Villarreal) scade tra un anno, ma ci sarebbe il forte pressing della Premier, con cui il Milan, nel calciomercato, non potrebbe competere.