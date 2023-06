Calciomercato Milan – Berardi piace alla dirigenza: opzione a destra

Non solo Brahim Diaz , il Milan , in questa sessione di calciomercato , potrebbe andare alla ricerca di un possibile titolare per la fascia destra offensiva. I rossoneri, in questi anni, hanno avuto molto di più dalla coppia formata da Theo Hernandez e Rafael Leao . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla anche del calciomercato del Milan e della possibile opzione rappresentata da Domenico Berardi .

Calciomercato Milan, opzione Berardi

Sia Messias e Saelemaekers, si legge, nel possimo calciomercato non sono intoccabili: con l’arrivo di un nuovo esterno, uno dei due probabilmente partirà. Il ritratto del prossimo titolare invece è tutto da scrivere. Maldini e Massara apprezzano Domenico Berardi, che al Sassuolo va regolarmente in doppia cifra: come talento, è sicuramente superiore a Messias e Saelemaekers. La rosea parla di due possibili problemi. Il primo: il Sassuolo un anno fa lo aveva quasi venduto per 30 milioni e quella cifra chiederà. Berardi in neroverde è l’unico insostituibile. Il secondo: Domenico all’inizio del prossimo campionato avrà 29 anni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, doppio colpo in prospettiva dalla Danimarca?