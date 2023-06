Calciomercato Milan – Occhi in Danimarca: pronti due colpi in prospettiva?

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe cambiare molto: i rossoneri, in questa stagione, hanno dimostrato di avere una rosa troppo corta per poter competere su più competizioni durante un anno. Per questo, la dirigenza, dovrà andare a caccia di giocatori importanti, per poter dare a Stefano Pioli, una squadra rinforzata, in grado di poter essere competitiva su più campi. Il lavoro di Maldini e Massara sarà fondamentale.