Calciomercato Milan – Brahim Diaz in bilico: costa 22 milioni

Il Milan riparte dal rinnovo di Rafael Leao : il portoghese ha firmato il nuovo contratto con i rossoneri fino al 2028. Un passaggio fondamentale per il Diavolo. Ora, il Milan , dovrà pensare anche all'altra fascia, che al momento resta un rebus. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla anche del calciomercato rossonero e della situazione, al momento in dubbio, del trequartista Brahim Diaz . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, in dubbio Brahim Diaz

La prima incognita a destra, si legge, è sul futuro di Brahim Diaz, che resta un nome per quella posizione. La prossima settimana sarà fondamentale per capire che sarà del 10, che rientrerà al Real Madrid dopo tre anni di prestito. Il Milan lo apprezza e farà un tentativo per tenerlo. Il Real invece pensa a lui come sostituto di Asensio, pronto a lasciare direzione Parigi. Il costo, indicativamente, 20-22 milioni. La trattativa dovrebbe iniziare la prossima settimana, con la rosea che fa sapere, di quanto Brahim Diaz farà da spettatore. Questo potrebbe essere un passaggio fondamentale per il calciomercato del Milan.