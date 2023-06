Milan, ecco i dettagli del rinnovo di Leao tra bonus e clausola | News

Ma quali sono i dettagli del rinnovo? Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' Rafael Leao percepirà un ingaggio di circa 5,1 milioni di euro annui con alcuni bonus. In primis 25o mila euro per la vittoria della Champions League, alcuni bonus non meglio precisati per la conquista dello Scudetto e di altre coppe e anche relativi al raggiungimento di determinati soglie su gol e assist (15-23-30). A questo si aggiunge il bonus di 1,5 milioni di euro alla firma e la clausola rescissoria di 175 milioni che sarà però pagabile in tre rate. LEGGI ANCHE: Milan, l'impatto a bilancio del rinnovo di Leao >>>