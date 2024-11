'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Álvaro Morata, attaccante del Milan. E ha spiegato come le preoccupazioni del club rossonero sulle condizioni del suo centravanti si siano dissolte giorno dopo giorno. Come si ricorderà, infatti, Morata aveva saltato Cagliari-Milan, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, per un trauma cranico rimediato a Milanello, in allenamento, per uno scontro aereo con Strahinja Pavlović.