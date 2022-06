Milan modello Yankees: i rossoneri come la storica squadra di baseball

Il progetto di Gerry Cardinale per il Milan prenderà spunto dalla squadra più celebre al mondo del baseball statunitense: i New York Yankees

Carmelo Barillà

Un'ottima impressione quella data da Gerry Cardinale al mondo Milan. Il nuovo proprietario dei rossoneri farà ritorno oggi a New York, ma sarà spesso in Italia per seguire da vicino l'evolversi del progetto. Le linee guida sono chiare: proseguire sul solco tracciato da Elliott. Dunque, nessun investimento folle, ma operazioni mirate in sede di calciomercato. A cambiare, però, sarà la gestione del club.

Come sottolinea l'edizione odierna di 'Tuttosport', il modello di riferimento sarà quello dei New York Yankees, la squadra di baseball più celebre al mondo. Come i 'Bronx Bombers', anche il Milan è ricco di tradizione, successi, campioni storici. E soprattutto è un marchio molto noto e importante nel mondo.

L’idea è quella di basare il progetto Milan su tre principi cardine, simili a quelli delle franchigie americane di successo. Fondamentali saranno gli investimenti. Come dicevamo, RedBird non spenderà le cifre spropositate degli emiri e degli sceicchi, ma certamente porterà un miglioramento dal punto di vista economico. Non solo in chiave calciomercato, ma anche nelle infrastrutture e nelle iniziative per far crescere il club.

Come sottolineato più volte su queste pagine, altro cardine sarà il nuovo stadio. Cardinale è già al lavoro, appoggiato dal legame con Alec Schneider, manager sportivo che negli USA ha fatto dell’impiantistica un vero must. Quest'ultimo, infatti, ha condotto l'operazione Tolosa e ha progettato l'avveniristico stadio dei Dallas Cowboys. L'intenzione è quella di regalare al Milan uno stadio di proprietà nel giro di pochi anni, anche senza l’appoggio dell’Inter.

Terzo punto, ma non meno importante, il marketing. Il brand Milan dovrà aumentare per ottenere visibilità e ricavi. Yankees è un marchio solido e tradizionale. Il Milan dovrà diventare lo stesso, un esempio di stabilità e successi per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.