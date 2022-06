Mercato Milan – Lascia lo United, idea per la trequarti: le ultime news

Dopo la vittoria dello scudetto, il Milan ha cambiato proprietario: Elliott ha venduto la maggioranza del club a RedBird, fondo guidato da Gerry Cardinale, che due giorni fa ha vissuto la sua prima, emozionante, giornata da proprietario rossonero. La priorità è quella di sistemare la situazione contrattuale di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma non sembrano esserci particolari dubbi sul rinnovo dei dirigenti dell'area tecnica. A questo punto inizierà un calciomercato stimolante, che vedrà il tentativo di alzare l'asticella per essere competitivi anche in Champions League.