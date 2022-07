Milan, questa sera c’è il Marsiglia: Giroud torna al centro dell’attacco

Questa sera, alle 18.00, il Milan affronterà in amichevole il Marsiglia al 'Velodrome': tornerà al centro dell'attacco Olivier Giroud

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul Milan, impegnato questa sera contro il Marsiglia. Una gara amichevole che rievoca non bellissimi ricordi nella mente dei tifosi rossoneri, in quanto nel 1993 il Diavolo perse una finale di Champions League proprio contro i francesi. Storie d'altri tempi, ma sicuramente quella di stasera sarà un ottimo test per la squadra di Stefano Pioli che affronterà una squadra che potrebbe anche incontrare nei gironi di Champions (il Marsiglia è in seconda fascia, il Milan in prima). Dopo i test con squadre meno prestigiose come Lemine Almenno, Colonia, ZTE e Wolfsberger, il Milan stasera affronterà un club forte e con tanta storia alle spalle.

Milan, Giroud torna titolare

Al centro dell'attacco si rivedrà Olivier Giroud. Il francese, che aveva giocato e segnato contro Colonia e ZTE, non ha preso parte all'ultima amichevole contro il Wolfsberger. Nessun problema fisico ma solo turnover, dunque questa sera l'ex Chelsea tornerà al centro dell'attacco rossonero. Ci sarà anche curiosità su Adli. Ci sarà da capire se avrà compiuto il definitivo sorpasso su Brahim Diaz nelle gerarchie e la partita di stasera potrebbe essere un'arma a doppio taglio per l'ex Bordeaux in quanto conosce bene gli avversari, ma anche il Marsiglia conosce bene Adli.

Quella di stasera sarà l'ultimo vero test prestigioso prima dell'inizio del campionato. Il Milan, infatti, il 6 agosto affronterà il Vicenza in amichevole, dunque un avversario molto abbordabile. E' un peccato non avere a disposizione già gli acquisti richiesti, tra cui De Ketelaere che dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano, per provare diverse soluzioni nell'amichevole di questa sera. In ogni caso, riporta 'Tuttosport', Stefano Pioli saprà come tirare il meglio dai giocatori che già allena e da quelli che arriveranno. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?