Milan, Maldini vuole la squadra al top in Europa: il mercato dovrà adeguarsi

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di Paolo Maldini e delle ambizioni di riportare al top il Milan . Dopo aver vinto lo scudetto nella passata stagione, il direttore tecnico dei rossoneri adesso si è posto l'obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio europeo, vera casa del Diavolo che ha scritto pagine di storia in passato. E' quello che si augura anche Gerry Cardinale : "Grazie alla guida di tutto il management, unita al vostro costante impegno e dedizione, il nostro club proseguirà nella sua traiettoria per tornare ai vertici del calcio europeo: questo è il mio auspicio per il nuovo anno che verrà", ha scritto il numero uno di RedBird nella lettera di auguri di Natale ai dipendenti del club.

Per tornare al top in Europa, però, anche il mercato dovrà adeguarsi. Se Charles De Ketelaere è stato il colpo da 90 dell'ultima estate rossonera, nell'estate del 2023 l'obiettivo sarà quello di acquistare un grande bomber. Ibrahimovic potrebbe appendere gli scarpini al chiodo, con Giroud che a 37 anni compiuti prenderà il suo posto. I soli Rebic e Origi non basterebbero per trascinare il Milan in Europa, dunque sono stati individuati diversi profili per rinforzare il reparto d'attacco. Nonostante i giovani Lazetic e Colombo (quest'ultimo in prestito al Lecce), il Milan tiene d'occhio Openda del Club Bruges (classe 2000), Okafor del Salisburgo (’00), Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte (’98), David del Lille (’00) e Wahi del Montpellier (’03). Così come Patrick Schick (’96), oggi al Bayer Leverkusen, mentre è uscito di scena Broja del Chelsea a causa di un infortunio ai legamenti del ginocchio.