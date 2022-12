Calciomercato Milan – Maldini brucia l’Inter e piazza il colpo da 90?

Sta per ricominciare il calciomercato e il Milan, con Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbe subito piazzare una zampata vincente

Mancano pochissimi giorni alla riapertura del calciomercato invernale e il Milan potrebbe subito essere protagonista. Lunedì 2 gennaio 2023, infatti, riaprirà i battenti con la sessione invernale: un mese pieno di trattative che potrebbe vedere i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara impegnati in una serie di operazioni, in entrata e in uscita.

Tanto dipenderà, purtroppo, dalle condizioni di Mike Maignan. Il Milan tutto avrebbe pensato, nel calciomercato di gennaio 2023, fuorché alla possibilità di dover ingaggiare un altro portiere. Ma le condizioni del polpaccio sinistro di 'Magic Mike', al momento, destano qualche preoccupazione a 'Casa Milan'. Pertanto, non è escluso l'arrivo di un nuovo estremo difensore nei primi giorni del nuovo anno.

Calciomercato Milan, con Maignan out chi arriva tra i pali? — Le piste più calde, va detto, per la sostituzione di Maignan portano a tre estremi difensori italiani. Si tratta di Marco Sportiello (Atalanta, che ha già un accordo con il Diavolo per un triennale a partire dalla prossima stagione, quando sarà svincolato dalla 'Dea'), poi Guglielmo Vicario (Empoli) ed Alessio Cragno (Cagliari, in prestito al Monza).

L'Atalanta, però, non molla il primo subito o, perlomeno, chiede almeno 5 milioni di euro per lasciarlo partire; 18 milioni di euro, invece, è la valutazione del secondo. Sul terzo, operazione che si rende complicata perché il Monza, che comunque reputa Cragno sacrificabile (non ha mai giocato in campionato) vanta un obbligo di riscatto a 3,6 milioni di euro sul cartellino del giocatore.

Sarebbe stato sondato Sommer del Borussia Mönchengladbach — Il Milan, dunque, per prenderlo, dovrebbe subentrare ai brianzoli nell'affare con i sardi. Ci sarebbe, però, un'altra opportunità per la porta del Milan nell'imminente sessione di calciomercato, così come rivelato dal sito web 'calciostyle.it' e promulgata, in un video, anche dal giornalista sportivo di fede milanista, Carlo Pellegatti, sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'.

Sembra, infatti, che il Milan abbia sondato Yann Sommer, classe 1988, portiere svizzero che, dopo le esperienze in patria con Grasshoppers e Basilea, dal 2014 gioca in Bundesliga con il Borussia Mönchengladbach. Estremo difensore esperto, che ha giocato spesso in Europa e Champions League, molto affidabile, e, soprattutto, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

Pertanto, potrebbe lasciare i 'Fohlen' già a gennaio con un piccolo indennizzo da girare al club tedesco. Su Sommer, va fatto notare, c'è folta concorrenza. Piace, infatti, al Bayern Monaco, che deve sostituire l'infortunato Manuel Neuer, out fino a fine stagione, nonché all'Inter, alla ricerca di un erede per Samir Handanović.

Che Maldini, dunque, abbia in mente di bruciare i cugini nerazzurri e piazzare il colpo da 90 in porta, con esborso economico contenuto, già nei primi giorni di gennaio? Aspettiamo e vediamo. Ipotesi, forse, poco probabile, ma da tenere sicuramente sott'occhio.