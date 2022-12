Milan, Mirabelli e il mercato mancato: “Ecco chi volevamo prendere”

Sul rinnovo di Skriniar : "Credo che rinnoverà il contratto. Sa bene che gioca in una squadra importante. E l’Inter sa che è un patrimonio. Non può non rinnovare".

Mirabelli sul Mondiale: "Un Mondiale strano, ci sono state bellissime sorprese. Prima lo erano Croazia e Belgio, oggi sono formazioni affermate. Marocco e Giappone hanno sorpreso molto. E poi la finale è stata straordinaria, dopo il 2-0 sembrava una partita dall’esito scontato. Ma Mbappé ha riacceso le speranze. Non si è capito fino alla fine chi riuscisse a portarla a casa. È stata una delle finali più belle. Peccato che l’Italia non abbia partecipato".

Sull'aver individuato Ziyech ai tempi del Milan: "E non solo: in quel periodo avevamo individuato lui e Ansu Fati che era in scadenza e in quel momento non era nelle grazie del Barcellona. Se fosse rimasta quella proprietà lo avremmo preso".