Calciomercato Milan – Offerto al Diavolo per gennaio: Maldini ci pensa

Lunedì 2 gennaio 2023 riaprirà i battenti il calciomercato con la sua sessione invernale e il Milan dovrebbe apportare un paio di accorgimenti al proprio organico. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per trovare una sistemazione agli esuberi e, nel frattempo, capire se ci sia la possibilità di innalzare il tasso tecnico della rosa di mister Stefano Pioli per dare con più convinzione la caccia al Napoli in vetta alla classifica di Serie A.