Milan, il dubbio Maignan: sono tre i possibili sostituti in attesa

Mike Maignan tiene in ansia il Milan: dopo l'Epifania nuovi esami per capire quanto dovrà stare ancora fuori. Il Diavolo valuta tre piste

Maignan si sottoporrà a nuovi esami strumentali dopo l' Epifania per capire a che punto è la situazione. A quel punto, quindi, il Milan capirà se intervenire nel mercato invernale. Se Maignan dovesse dare segnali positivi, per un suo rientro a metà gennaio o a ridosso della finale della Supercoppa Italiana , i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero anche pensare di stare fermi sul fronte portiere.

Andando, dunque, avanti con il piano originario. Ovvero, quello di portare Marco Sportiello a Milanello la prossima estate, quando sarà svincolato dall'Atalanta, per rimpiazzare un altro estremo difensore in regime di svincolo, il rumeno Ciprian Tătărușanu. Complicato, per 'Tuttosport', anticipare questa operazione a gennaio. L'Atalanta, infatti, vorrebbe incassare 5 milioni di euro per il suo cartellino (che perderà ad ogni modo a zero in estate).