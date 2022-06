Milan, Maldini e Massara: al lavoro per il nuovo contratto | News

Sono ore cruciali per i rinnovi dei contratti con il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara: ecco i dettagli del prolungamento

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla dei rinnovi dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara. Giovedì sera scadranno i loro attuali contratti, ma queste sono ore cruciali per poter prolungare la loro avventura all'interno della società rossonera. Secondo la 'rosea', infatti, sono già al lavoro gli avvocati per definire il tutto. Il futuro del Milan non può che ripartire dalla conferma di Maldini.