Calciomercato Milan – Diavolo nuovamente su un giocatore della Lazio?

Il mercato del Milan è apparentemente fermo, ma qualcosa, in realtà, è già stata fatta. Confermato il terzetto dei portieri composto da Maignan, Tatarusanu e Mirante, con quest'ultimo che dovrebbe firmare a breve il rinnovo del contratto fino al 2023. Mentre prevista una nuova cessione per il giovane Plizzari. In difesa, sfumato Botman il Milan vorrebbe acquistare un calciatore utile alla causa senza spendere una grossa cifra. Con Romagnoli diretto verso la Lazio, dalla Capitale potrebbe arrivare Acerbi. Riscattato Florenzi, adesso i rossoneri sono alla ricerca di un vice Theo Hernandez all'altezza, con Ballo-Toure che potrebbe dire addio dopo appena un anno.