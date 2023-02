Milan, la replica di Maignan alle troppe fake news sul suo conto

Mike Maignan, portiere del Milan, ha voluto rispondere sui social alle fake news che lo additavano come dedito all'uso di stupefacenti

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan tornato a difendere i pali della porta rossonera dopo 161 giorni di assenza. Tanto è rimasto fuori per via di un fastidioso, duplice infortunio al polpaccio sinistro e successive problematiche di un recupero muscolare andato più lentamente del previsto.

Milan, che siluro di Maignan su 'Instagram'! — Nel corso di questo arco temporale apparso infinito, sui social e su WhatsApp sono cominciate a girare voci, infamanti, sulla persona di Maignan. In alcuni audio fatti circolare e 'inoltrati molte volte', addirittura, si accusava il portiere del Milan di essere finito nel tunnel della droga e di essere quindi dedito all'uso di sostanze stupefacenti.

Voci orribili che, inevitabilmente, sono arrivate anche a Maignan. Il quale ieri, nelle sue storie su 'Instagram', ha voluto mettere a tacere, una volta per tutte, queste fake news postando una sua foto di giubilo per il successo in Milan-Atalanta 2-0 e la didascalia: «Le mie uniche droghe: fede, lavoro, vittorie».

Per 'Tuttosport', Maignan ha risposto da campione vero alle malelingue (purtroppo molte di queste anche di fede milanista) che, sui social, avevano messo in dubbio l'integrità morale e la persona del portiere Campione d'Italia in carica. Rinnovo Leao, ecco il piano del Milan >>>

