Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco il piano di Maldini e Massara

Rafael Leao tratta il rinnovo del suo contratto con il Milan. I negoziati, però, vivono una fase di stallo. La trattativa ha molti ostacoli

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, specificando come, al momento, non ci sia chiarezza sul futuro dell'attaccante portoghese e, sicuramente, non ci sarà a breve. Il club rossonero, infatti, già da qualche settimana ha ribadito di non aver fatto passi in avanti nella trattativa per il prolungamento del contratto di Leao, in scadenza il 30 giugno 2024. Questo nonostante l'atteggiamento fiducioso e il clima cordiale nella trattativa con chi rappresenta gli interessi del numero 17 rossonero.

Rinnovo Leao, tutto fermo. Se ne riparla a giugno? — Questa volta, però, ha evidenziato il 'CorSport', ci ha pensato lo stesso Leao, prima di Milan-Atalanta, a parlare del suo rapporto con la squadra rossonera e del suo futuro: «Sto bene a Milano, mi trovo bene. Vediamo a fine stagione cosa succede». Di fatto, Leao ha rimandato ogni discorso all'eventuale rinnovo di contratto con il Milan a giugno. Quando, però, avrà soltanto un altro anno di contratto in essere con i rossoneri. Il Diavolo, è innegabile, sperava di poter arrivare ad un'intesa per il nuovo accordo molto prima. Addirittura prima dei Mondiali in Qatar.

Ecco l'idea di Maldini e Massara sul portoghese — Le contrattazioni, però, non sono andate come speravano Paolo Maldini e Frederic Massara. Ad oggi, infatti, non ci sono stati passi in avanti. Il quotidiano romano ha sottolineato come il dialogo prosegua in maniera costruttiva. A conti fatti, però, l'accordo per il rinnovo di Leao con il Milan ancora non c'è. Se non dovesse arrivare entro l'estate è chiaro che il club di Via Aldo Rossi prenderà in esame la cessione del suo attaccante al miglior offerente. La dirigenza non vuole perderlo a parametro zero nel 2024, così com'è stato per Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié negli anni precedenti.

Fase di stallo nelle ultime settimane, dunque, come testimoniato da Massara prima di Milan-Atalanta ("Siamo fermi al capitolo precedente, ma lavoriamo per trovare una soluzione", le sue parole). I tentativi di accordo, però, non mancheranno. Perché, come ricordato dal 'Corriere dello Sport', l’intenzione del Milan è sempre quella di trattenere il giocatore in maglia rossonera. Se poi non dovesse riuscirci, Maldini e Massara si guarderanno attorno per cercare sostituti adeguati e con la cessione di Leao si potrebbero rinforzare diversi reparti. Milan, intrigante idea per il vice Bennacer >>>

