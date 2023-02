Calciomercato Milan – Vice Bennacer, intrigante idea dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli ha rialzato la testa dopo un gennaio difficile. A febbraio, infatti, sono arrivate quattro vittorie consecutive tra Serie A (Torino, Monza, Atalanta) e Champions League (Tottenham). Ora i rossoneri guardano con rinnovato entusiasmo e legittimo ottimismo ai primi impegni di marzo, che li vedranno di scena a Firenze e poi nuovamente contro gli 'Spurs', stavolta a Londra. Intanto Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, lavorano per allestire una squadra sempre più forte in vista della prossima stagione.