Ordine: “Le frasi di Maignan sono da stampare e da tirare fuori quando …”

"L'intemerata di Mike Maignan, rivolta ai suoi sodali dopo la lezione parigina di venerdì e rivelata dai colleghi de l'Equipè, non può e non deve passare inosservata. La parte più significativa di quello sfogo del portiere francese è stata la seguente: 'Solo 2 azzurri giocherebbero titolari nella Francia...'. Come per dire: da chi ci siamo lasciati battere! È stato un cazzotto nello stomaco dei suoi, può diventare una carica esplosiva per il gruppo azzurro. La questione non è quella banale e cioè che attualmente sia esattamente così sulla carta. E non è nemmeno complicato a chi si riferisse Maignan indicando al massimo il numero 2 tra gli italiani che troverebbero posto nello schieramento di Deshamps. Uno è Sandro Tonali. Un gigante nel centrocampo al cospetto dei più celebrati rivali tra i quali il neo-milanista Fofana. L'altro è Calafiori uscito in anticipo dalla sfida malconcio.