Milan, Maignan è clinicamente guarito: ecco quando tornerà in campo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sugli infortunati del Milan, riportando una notizia che farà sicuramente sorridere i tifosi rossoneri. Mike Maignan, infatti, è clinicamente guarito e aspetta soltanto il via libera dei medici per tornare ad allenarsi insieme ai compagni. Il portiere rossonero è out dallo scorso 22 settembre, quando è stato costretto al cambio nel corso di Francia-Austria per un infortunio al polpaccio. Da quel momento in poi, come successo lo scorso anno, è stato sostituito da Ciprian Tatarusanu. Il rumeno dovrebbe giocare da titolare anche contro il Verona, nella partita valida per la 10^ giornata di Serie A, prima di lasciare il posto al numero 16 in Milan-Monza del 22 ottobre.