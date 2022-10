Milan, rinnovo Leao: incontro tra martedì e mercoledì. Ecco l’offerta

1 di 1

L'OFFERTA DEL MILAN PER IL RINNOVO DI LEAO

Le ultime sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan | News (foto: Getty Images)

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fornito aggiornamenti importanti che riguardano il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Partiamo dalle parole di Paolo Maldini prime della partita di Champions League con il Chelsea: "L'idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale". Per arrivarci, il direttore tecnico rossonero ha già in mente una strategia precisa: aiutare Leao a saldare il debito con lo Sporting Lisbona e offrirgli un quinquennale di 5 milioni di euro a stagione. Una cifra superiore ai 4,5 proposti precedentemente, ma che non arriva ai 7 richiesti. In mezzo però, come detto, c'è il debito con il club portoghese che non è di poco conto.

Questione Sporting e Decreto Crescita

Si tratta di 19 milioni e mezzo di euro, interessi compresi. Il Milan proporrà di coprire circa la metà del totale, ma non potrà sostituirsi al giocatore in questa vicenda dal momento che il club non è parte coinvolta in maniera diretta. Il sostegno avverrà moralmente e, soprattutto, economicamente. La 'Rosea', inoltre, non esclude nemmeno la possibilità di copertura totale del debito. C'è anche l'aspetto fiscale da considerare tutt'altro che marginale. In caso di rinnovo di Leao, il Milan potrà usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Esempio: se l'accordo venisse chiuso sulla base di 5 milioni di euro, il club di Via Aldo Rossi dovrebbe sborsare, al lordo, 6,5 milioni di euro. Normalmente sarebbero 10 milioni.

Incontro in programma

Se la volontà di Maldini è quella di chiudere la questione prima del Mondiale, a partire da oggi, ci sarebbe a disposizione un mese esatto per mettere nero su bianco. Mettere Leao in vetrina senza averlo blindato potrebbe essere particolarmente rischioso. 'La Gazzetta dello Sport' è certa: l'incontro è già fissato per la prossima settimana. Tra martedì e mercoledì le parti si incontreranno in un faccia a faccia che potrebbe essere determinante. Inutile dire che a questo punto la volontà di Leao rappresenterà un aspetto primario. Il portoghese ha sempre detto di voler restare in rossonero: alle parole seguiranno i fatti? Rinnovo Leao, c'è un grande ostacolo: le ultime.