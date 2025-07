Milan, l'ultima occasione per Leao? Con Allegri è al centro, ma ...

Come scrive 'Tuttosport', Allegri ha messo Leao al centro del progetto del suo Milan, questo perché Max sa perfettamente che, quando al top, Rafa può fare la differenza come pochi in Serie A. Il problema, secondo il quotidiano, sarebbe che Leao avrebbe dimostrato il suo talento a intermittenza. Secondo 'Tuttosport', Leao è pronto a dimostrare di potere essere un top player, ma potrebbe essere la sua ultima occasione col Milan. Rafa è arrivato dal Lille nel 2019: 6 reti nella prima stagione, poi 8. Poi, nell’anno di grazia 2022 con 14 reti complessive e tante prestazioni sensazionali guida il Milan allo scudetto.

Milan, Leao al centro del progetto Allegri: ultima occasione? Se non dovesse brillare ...

Tre stagioni dopo, si legge, nessuno sarebbe più sicuro che possa esistere solo un Milan con Leao al centro del progetto per essere vincenti. Allegri potrebbe essere l'uomo giusto per ridare motivazioni. Secondo il quotidiano, se Leao non dovesse dimostrare tutto il suo valore in questa stagione, potrebbe anche essere messo in discussione.