Milan, Loftus-Cheek sulla via del ritorno: ecco quando potrebbe giocare

Loftus-Cheek, per ammissione dell'allenatore rossonero Sergio Conceicao, ha avuto una ricaduta dell'ultimo problema muscolare. Ora, però, sta lavorando con costanza a Milanello e intravede - finalmente - la luce in fondo al tunnel. Salterà, infatti, ancora due partite: Empoli-Milan di domani in campionato e Feyenoord-Milan di mercoledì in Champions League.