Milan, nulla di grave per Loftus-Cheek: l’esito degli esami dell’inglese

Problema di lieve entità: ottimismo per il suo ritorno dopo la sosta — Per fortuna, nulla di grave per il prodotto dell'Academy dei 'Blues'. Gli esami svolti hanno evidenziato "un evento distrattivo di lieve entità nella zona pubo-adduttoria" per Loftus-Cheek. Non sono previste ulteriore visite, la sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.

Il giocatore salterà, quindi, le trasferte contro Borussia Dortmund in Champions League e Genoa in Serie A per ripresentarsi, molto probabilmente, in Milan-Juventus di campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. PSG su Maignan: contropartita clamorosa per il Milan >>>

