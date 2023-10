PSG su Maignan: al Milan soldi e una contropartita che farebbe scalpore

Il Milan ha in Mike Maignan uno dei suoi leader. Nel corso dell'ultima estate di calciomercato il Diavolo ha ricevuto delle proposte per il portiere francese, classe 1995. Nel mese di giugno è stato lo stesso 'Magic Mike' a rifiutare la corte del Chelsea, che cercava un nuovo estremo difensore. Poi si sono fatti sotto - timidamente - il Liverpool e il Bayern Monaco per il numero 16 rossonero. Ma Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che già avevano sacrificato Sandro Tonali (ceduto al Newcastle United) sull'altare del bilancio, non hanno voluto intavolare operazioni ulteriori per la cessione di un altro big.