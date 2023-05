Milan, Leao fondamentale: senza di i rossoneri non vincono

Milan, senza Leao non si vince

E sono sei, si legge. È il numero di partite che il Milan non ha vinto quando Pioli ha deciso di tenere Leao fuori dai titolari. All'allenatore finora è andata bene solo una volta con il portoghese in panchina dal 1': con il Monza a ottobre. Per il resto l'ex Lille è stato risparmiato per esigenze di rotazione in vista di impegni di Champions o in concomitanza di turni infrasettimanali. Ma non ha mai pagato. E non è andata meglio nemmeno quando Pioli ha tolto Leao a gara in corso. È successo in trasferta col Torino - sostituzione nell'intervallo con il Milan sotto 2-0, passivo solo mitigato dalla rete di Messias - e con la Salernitana a San Siro: cambio appena dopo l'1-1 di Dia, con risultato immutato fino al termine. Leao è quasi indispensabile per la manovra offensiva rossonera: tra gol e assist ha partecipato direttamente a 26 dei 68 gol totali realizzati dal Milan in questa stagione in tutte le competizioni. Eppure è rimasto fuori dall'inizio in ben sette giornate su 33: più di una su cinque. In quelle partite il Milan ha totalizzato appena 7 punti su 21 disponibili.