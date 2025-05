Milan, Leao segna solo in trasferta. A Milanello sperano che ...

Milan, Leao segna soltanto fuori casa in Serie A

E anche stavolta, quindi, ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Leao non potrà aggiornare le proprie statistiche nelle partite a 'San Siro' in campionato: il numero 10 rossonero non va in gol, in casa, in Serie A, da Milan-Salernitana 3-3 del 25 maggio 2024, ultima gara della passata stagione. Saltando Milan-Bologna, avrà soltanto un'ultima occasione, a fine mese contro il Monza, per sfatare questo tabù.