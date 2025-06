Milan, le regole di Allegri: doppi allenamenti e big subito al lavoro

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri voglia andare di fretta, ai nastri di partenza della stagione 2025-2026 , con l'obiettivo di correre più veloce degli altri per tagliare per primo il traguardo Scudetto . A maggio, l'ingaggio - da parte del club rossonero - del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Allegri. Soltanto giorni dopo aver concluso la fallimentare annata 2024-2025 . Ora, toccherà al livornese ripetere lo schema.

È già il Milan di Max Allegri

Nei prossimi giorni, a Milanello, test fisici e medici sui giocatori del Milan, poi, lunedì 7 luglio, raduno a Milanello e si parte: doveva iniziare tutto il 10 o l'11, ma Allegri ha chiesto di anticipare i tempi per poter lavorare meglio e di più. Tutto finalizzato ad una partenza lampo. Nessun giorno di riposo extra per i Nazionali, attesi a Milanello con il resto del gruppo: eccezioni, Santiago Giménez e Luka Modrić, entrambi in U.S.A. rispettivamente per Gold Cup e Mondiale per Club.