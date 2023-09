Milan-Lazio, Pioli: “Presto per definirlo scontro diretto. Sulla classifica…”

Le parole di Stefano Pioli in vista di Milan-Lazio

Sulla favorita per lo Scudetto: "Noi e l’Inter abbiamo fatto gli stessi punti negli ultimi due campionati e in queste prime giornate, sono dati importanti, ma fanno parte del passato; a fine maggio si stabilirà chi sarà stato il migliore in campionato. Credo però che ci saranno quattro squadre che lotteranno per lo scudetto e credo che la Juventus sarà la favorita per vincere. Perché non giocare in coppa ti dà sicuramente qualche punto in più a fine campionato".