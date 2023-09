Milan-Lazio, Leao è una garanzia: torna titolare e mette nel mirino Gullit

Rafael Leao è una garanzia in casa rossonera. Il portoghese torna titolare in Milan-Lazio e mette nel mirino Ruud Gullit

Nella giornata odierna, alle ore 18:00 , il Milan scenderà sul terreno di gioco di San Siro per quello che può essere considerato il big match della 6^ giornata di Serie A . Di fronte ai rossoneri di Stefano Pioli si presenta la Lazio di Maurizio Sarri , che nutre grandi ambizioni in questa stagione. E tanto potrebbe passare per la gara di oggi.

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, dedica spazio a quella che potrebbe essere una delle chiavi di questo Milan-Lazio, ossia Rafael Leao. Il portoghese è stato tenuto a riposo da Stefano Pioli per il match contro il Cagliari, proprio in vista del doppio impegno con i biancocelesti e il Borussia Dortmund in Champions League. Il classe 1999 non ha mai steccato tra le mura amiche e, con le sue sgasate, proverà a guidare i compagni verso la testa della classifica.