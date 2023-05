Milan-Lazio, Pioli contro Sarri: delle scelte agli opposti

L'edizione odierna di Tuttosport parla della sfida tra Milan e Lazio e tra Pioli e Sarri: due allenatori con un pensiero opposto

Il Milan affronta oggi la Lazio, in una sfida importantissima per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri, dovranno per forza vincere per non perdere il treno. L'edizione odierna di Tuttosport, parla del confronto e delle scelte dei due allenatori, Pioli e Sarri.

Milan-Lazio, le scelte di Pioli e Sarri — Milan-Lazio, si legge, mette di fronte Stefano Pioli e Maurizio Sarri, con il secondo in posizione di forza: per la classifica (64 punti contro 58) e per il recente precedente (sonante 4-0 biancoceleste il 24 gennaio). Pioli ha pagato più del dovuto il ricorso al turnover, come capitato ancora mercoledì sera con la Cremonese in un 1-1 che ha definitivamente sancito l’inadeguatezza di molte seconde linee. Sarri ha invece accolto con malcelata soddisfazione l’uscita dall’Europa, mettendosi alle spalle l’impegno infrasettimanale.

Sarri ha costruito un secondo posto che significa già avere un piede e mezzo nella prossima Champions. E così ha costruito una credibilità nei confronti di Claudio Lotito che, tra il tecnico e Igli Tare (in scadenza di contratto), sceglierà il secondo. Anche Pioli, al Milan, appare stabile, forte di un contratto rinnovato a novembre fino al 2025. Lo scudetto e la valorizzazione dei giovani sono meriti importanti agli occhi della società, così come la semifinale Champions. Ma l’aver privilegiato quest’ultimo torneo ha portato a una posizione complicata in campionato. Una qualificazione alla prossima edizione non può passare esclusivamente da una eventuale finale. Due allenatori, quindi, con un pensiero opposto: il primo ha puntato tutto sull'Europa, il secondo tutto sul campionato.