Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per un vecchio pallino?

Il Milan, oggi gicherà la sfida decisiva contro la Lazio. Per i rossoneri, infatti, la partita a San Siro, potrebbe essere l'ultima chiamata per un posto nella zona Champions League. In caso di non vittoria della squadra di Pioli, infatti, il Diavolo rischia veramente di salutare il quarto posto. Il che potrebbe influenzare seriamente il prossimo calciomercato.