Milan, la ripresa dopo il riposo: Pulisic carico, due ancora fuori

Gli errori dei singoli pesano sui risultati del Milan, ma anche sul morale e nella testa dei giocatori che, da inizio gennaio, giocano ogni tre giorni. Pertanto, per Conceição, la squadra aveva bisogno anche di recuperare energie mentali oltre che fisiche.

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha suonato la carica con una storia pubblicata sul suo account personale del popolare social network 'Instagram'. " Settimana davvero dura. Odio deludere questi incredibili tifosi. Daremo tutto per concludere la stagione in maniera positiva ", ha scritto 'Capitan America'.

Oggi, a Milanello, ha chiosato la 'rosea', sarà anche fatto il punto sugli infortunati. Difficile il recupero di Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek. Ed è probabile che Conceição riveda il suo modulo a quatto punte per un assetto più prudente ed equilibrato. LEGGI ANCHE: Milan, via Conceicao? Clamorosa idea per il nuovo allenatore rossonero >>>