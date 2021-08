MIlan, la presenza di Ibrahimovic sarà fondamentale in Champions League

Zlatan Ibrahimovic è un totem per il Milan: la sua presenza garantisce qualità e personalità alla squadra. Si spera in pochi guai fisici

Il Milan si aggrappa a Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione. Lo svedese sta recuperando dall'operazione al ginocchio effettuata a giugno e punta a tornare il prima possibile: si era parlato di un rientro per la prima giornata di campionato, ma più realisticamente rientrerà dopo la sosta .

La Gazzetta dello Sport evidenzia come Ibrahimovic debba guidare il Milan specialmente in Champions League. Essendo il Diavolo composto da giocatori giovani e con poca esperienza, l'ex attaccante del PSG dovrà mostrare a tutti come ci si comporta nella "coppa dalle grandi orecchie". Al suo fianco ci sarà Olivier Giroud, un altro che in quanto a esperienza non ha nulla da invidiare al nativo di Malmö.