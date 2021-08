Champions League – Ecco i giocatori del Milan con più presenze

Ecco una curiosa classifica sui giocatori del Milan con più presenze in Champions League: Ibrahimovic in cima la lista, seguito da Giroud

Il Milan è pronto a tornare a giocare la Champions League dopo 7 lunghi anni d'attesa. L'ultima apparizione dei rossoneri in questa competizione risale alla stagione 2013-2014 , con eliminazione agli ottavi di finale per mano dell' Atletico Madrid di Diego Simeone .

Ma nell'attuale rosa del Milan, quali sono i giocatori con più presenze in Champions League? A primo impatto, potrebbero venire in mente solo i nomi di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: in effetti, oltre a loro, nessun giocatore rossonero ha raggiunto le 10 presenze nella 'coppa dalle grandi orecchie'. La squadra di Stefano Pioli pecca di esperienza, ma è normale dato che la rosa è costituita da tantissimi giocatori giovani.