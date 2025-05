Milan, la consapevolezza di Giménez: “Per me stagione di apprendimento”

Santiago Giménez, attaccante messicano che il Milan ha prelevato dal Feyenoord nell'ultimo calciomercato invernale per 35 milioni di euro bonus inclusi, aveva iniziato bene la sua esperienza rossonera, a febbraio. Subito assist per João Félix in Coppa Italia contro la Roma, poi gol contro Empoli e Hellas Verona in Serie A e proprio al 'suo' Feyenoord in Champions League.