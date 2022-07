Milan, Kjaer non vede l’ora di tornare: obiettivo Wolfsberger

Simon Kjaer, difensore del Milan, si allena in gruppo dall'inizio del ritiro. Potrà tornare in campo mercoledì 28 in amichevole a Villach

Daniele Triolo

Simon Kjaer, difensore del Milan, è il protagonista dell'approfondimento odierno di 'Tuttosport'. Il centrale danese, classe 1989, si allena, infatti, in gruppo agli ordini di Stefano Pioli sin dal primo giorno di ritiro a Milanello: è reduce, come si ricorderà, da una lunga e forzata inattività per via della lesione ai legamenti crociati del ginocchio sinistro e della conseguente operazione.

Milan, si avvicina il rientro in campo di Kjaer

Kjaer ha svolto tutto con i compagni, eccezion fatta per l'allenamento congiunto con l'ASD Lemine Almenno e per la prima amichevole stagionale del Diavolo, vinta per 1-2 in casa del Colonia con la doppietta di Olivier Giroud. L'ex Roma e Palermo, adesso, salterà anche il test di sabato pomeriggio, ore 18:00, contro gli ungheresi del Zalaegerszegi TE FC per poi debuttare qualche giorno più tardi.

Il Milan, infatti, dopo questa sua seconda amichevole internazionale farà un mini ritiro, dal 23 al 27 luglio, a Villach, in Austria, per prepararsi al terzo match, contro i padroni di casa del Wolfsberger a Klagenfurt. Questa sarà la giusta occasione per assistere al rientro di Kjaer al centro della difesa rossonera. Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>