Milan: Kessie, 10 gol alla 30^ giornata. Raggiunto Kakà / Serie A News

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha raggiunto il traguardo dei 10 gol in Serie A. Nessuno come lui dalla stagione 2008/2009

Franck Kessie sta dimostrando, a suon di prestazioni, di essere uno dei giocatori fondamentali per il Milan. Nella partita contro il Parma, l'ivoriano ha segnato il suo gol numero 10 in Serie A, andando in doppia cifra per la prima volta in carriera. Ma c'è un altro dato che certifica l'importanza del presidente. Nessun centrocampista era andato in doppia cifra alla 30^ giornata dai tempi di Ricardo Kakà nella stagione 2008/2009. Un giocatore sempre più centrale nello scacchiere di Stefano Pioli che sa fare tutto: anche ieri corsa, muscoli e qualità da vendere. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario