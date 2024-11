Milan-Juventus, Weah Jr. sfiderà il passato rossonero del padre

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tim Weah, arrivato in Italia dal Lille, è alla sua seconda stagione con la Juve. Dopodomani, vista l'assenza di Dusan Vlahovic, l'americano potrebbe giocare dal 1' come centravanti, proprio come faceva suo padre George. Il Meazza rossonero sta per riabbracciare un Weah, ma stavolta da avversario.