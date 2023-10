Milan-Juventus, Tacchinardi: “Punto su Vlahovic, vincere sarebbe segnale”

Sul recupero di Vlahovic: "Recupero fondamentale. Il Dusan di quest’anno sposta gli equilibri".

Cosa teme maggiormente del Milan di Pioli: "Leao. Ma attenzione anche a Pulisic, l’americano mi sembra in gran forma. I bianconeri dovranno sfruttare l’assenza di Theo Hernandez. Ma peserà pure non avere Danilo, che è una delle poche colonne della Juve. Allegri non ha grandi leader e il brasiliano è uno di questi".

Se il caso scommesse di Fagioli distrarrà la Juventus: "Non penso. Non ha inciso negativamente nemmeno la sospensione di Pogba per doping. Ormai Allegri e il gruppo si sono fatti una bella corazza. Però..."

Però...: "A gennaio qualche rinforzo servirà. Hojbjerg e Samardzic, seppur con caratteristiche diverse, sarebbero ottimi innesti. Il serbo è giovane, ha qualità e nel centrocampo della Juve non mi dispiacerebbe. Sono convinto che se i bianconeri a Natale saranno vicino alla vetta, la società qualche sacrificio lo farà".

