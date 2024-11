Milan-Juventus: Nico Gonzalez vuole il rientro a San Siro

L'avventura di Nico Gonzalez alla Juventus è iniziata con qualche difficoltà. L'attaccante argentino, ex Fiorentina, aveva esultato per un gol all'esordio in Champions League, ma poi i continui problemi fisici lo hanno limitato a soli 300 minuti di gioco con la maglia bianconera. Ora, con la sosta per le Nazionali, Gonzalez ha l'opportunità di recuperare appieno e tornare a disposizione di Thiago Motta in vista della partita con il Milan, in programma sabato 23 novembre a San Siro.