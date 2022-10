1 di 1

MILAN-JUVENTUS OLTRE I TRE PUNTI

Milan-Juventus, in gioco c'è il futuro delle due squadre | News (getty images)

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Milan-Juventus, gara in programma questo pomeriggio alle 18.00 a 'San Siro'. Sarà una partita di fondamentale importanza per le due squadre, ognuna per i suoi motivi. Da un lato c'è un Milan rimaneggiato dai numerosi infortuni che lo hanno colpito nelle ultime settimane ed è reduce da una pesante sconfitta in Champions League contro il Chelsea; dall'altra c'è una Juventus in cerca di risposte concrete e che proverà a dare seguito alle due vittorie consecutive ottenute contro Bologna e Maccabi Haifa.

Nei recedenti precedenti tra le due squadre, memorabile rimane la vittoria dei rossoneri per 4-2 in rimonta di appena tre stagioni fa. Sempre nella stessa annata, il Milan aveva ottenuto un convincente pareggio in Coppa Italia proprio contro i bianconeri, anche se la 'Vecchia Signora' ha dalla sua parte uno score decisamente favorevole nelle sfide contro il Diavolo. Così come Allegri, che ha battuto il Milan in quattro occasioni a 'San Siro', perdendo una sola volta 'per colpa' di Locatelli, oggi suo calciatore a Torino. Sarà una partita importante, in quanto con una sconfitta il Milan potrebbe portarsi a meno 6 dal Napoli. Così come rischia lo scivolone la Juventus, che potrebbe andare potenzialmente a meno 10 dai partenopei.

Dunque, che partita bisogna aspettarsi? Il Milan cercherà di imporre il proprio gioco così come ha fatto a Stamford Bridge nei primi venti minuti, nonostante le tante assenze. Stefano Pioli non ha intenzione di chiudersi dietro e ripartire, ma di cercare sempre il dominio ed essere propositivo. Grazie a questo atteggiamento, non a caso, ha vinto uno scudetto. Inoltre può sorridere perché ritrova finalmente Theo Hernandez, il quale comporrà quell'asse di sinistra che fa paura e non poco alla Juventus e a tutti gli avversari. Leao dovrà tenere accesa la luce, così come dovrà tentare di accenderla De Ketelaere, reduce da una brutta prova in Champions League. Pioli lo ha difeso in conferenza stampa, ricordando a tutti quanti le lente partenze di Tonali e Leao. In difesa, Kalulu dovrebbe occupare la fascia destra, con Gabbia che potrebbe formare la coppia centrale insieme a Tomori. Qui servirà una grande prova da parte dei due difensori che se la vedranno con due grandi attaccanti come Vlahovic e Milik.

Se il Milan vuole essere padrone del gioco, dall'altro lato ci sarà una Juventus che vorrà colpire in contropiede. Non ci sarà l'uomo di Champions Di Maria, mentre ci sarà Kostic, reduce da un gol nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna. Allegri proverà a battere il Milan di corsa, sfruttando le profondità di Milik e Vlahovic. L'ultimo precedente risale a gennaio, con la gara che terminò 0-0. Questa volta, però, un semplice punto sarebbe troppo poco per stare al passo del super Napoli. A detta di Pioli, 'questa partita vale più di 3 punti'. Ecco dove vedere Milan-Juventus in tv o in diretta streaming.