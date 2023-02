Dalla Palma: “Milan bravo a cambiare, l’Inter paga gli alti e bassi”

Con un fondo sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma ha analizzato la corsa per un posto Champions ed i periodi di Milan e Inter

Con un fondo dedicato sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma ha analizzato la corsa alla Champions League, con cinque squadre per tre posti, e ha previsto: "Da qui a maggio assisteremo a Roma contro Milano". Inoltre, per quanto riguarda il Milan che aggancia l'Inter al secondo posto dopo l'ottima vittoria ai danni dell'Atalanta, il giornalista non ha dubbi: "Dopo i due derby persi e le goleade di Lazio e Sassuolo, ha avuto l’intelligenza e la freddezza di cambiare tutto".