Milan e Inter, niente finale di Champions a San Siro. I club non dibattono

Secondo le ultime notizie, Milan e Inter sembrano aver accettato la scelta della Uefa sulla finale di Champions League 2027, no a San Siro

La finale di Champions League del 2027 non si giocherà a San Siro. A pesare sulla decisione della UEFA, come riportato ieri, sono state le mancate garanzie fornite dal Comune di Milano. Non hanno convinto l’organizzazione europea.