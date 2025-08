Milan, inizia l’avventura di Modric: conferenza e incontro con i tifosi

Luka Modric, nuovo arrivo in casa Milan, sarà presentato ufficialmente oggi presso la sede rossonera. Quindi, un giro in centro a Milano

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ci sia grande attesa per i primi passi di Luka Modric nel mondo Milan. Il 39enne centrocampista croato verrà ufficialmente presentato in conferenza stampa, alle ore 17:00, presso la sede rossonera di 'Casa Milan'. Poi incontrerà i tifosi nello store di via Dante, a pochi passi dal Duomo di Milano.