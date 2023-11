Milan, ansia per Tomori? Esce all’intervallo di Inghilterra-Malta

Il Milan al momento è in pausa per la sosta delle nazionali: Tomori è uscito all'intervallo di Inghilterra-Malta per una botta alla caviglia

Il Milan al momento si trova in pausa. I rossoneri oggi avranno l'ultimo allenamento prima di due giorni di riposo. Il Diavolo dovrà ripartire subito dopo un mese avaro di risultati. Nella serata di ieri il centrale rossonero Fikayo Tomori ha giocato da titolare in Inghilterra e Malta, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Tomori non ha giocato nel suo ruolo naturale, bensì da terzino. Come riporta La Gazzetta dello Sport Tomori ha giocato bene nel complesso. La rosea riporta di una doppia botta alla caviglia destra subita dal centrale del Milan nel corso del primo tempo. Tomori, infatti, non è rientrato nella ripresa. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.