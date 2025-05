Milan, il ritorno di Allegri: biennale all'allenatore, oggi l'annuncio

Per questo ha siglato con l'allenatore livornese, classe 1967, un contratto di due anni (scadenza 30 giugno 2027) con opzione per estendere l'accordo per due ulteriori stagioni (una + una) in caso di Scudetto. Il club di Via Aldo Rossi, insomma, programma il futuro a lungo termine, sperando sia denso di soddisfazioni.