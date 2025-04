Milan, il ritorno al gol di Giménez: una rete per prendersi Roma

Una rete sicuramente importante, per Giménez, quella fatta al Venezia . Non tanto ai fini del risultato, quanto per cercare di ristabilire un po' le gerarchie nel parco attaccanti. In questi mesi, infatti, dove il 'Bebote' ha avuto varie difficoltà, sia Tammy Abraham sia Luka Jović sono passati avanti al messicano nelle gerarchie.

Obiettivo, prendersi la finale di Coppa Italia a Roma

Il gol aiuterà Giménez a giocare con meno pressione mentale in questo periodo e, probabilmente, lo rimette in piena corsa per una maglia da titolare in Milan-Bologna, finale di Coppa Italia del prossimo mercoledì 14 maggio, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma. L'unico grande obiettivo del Diavolo in stagione: chissà che, a suon di gol, 'Bebote' non si prenda la Capitale.