Milan, il punto sugli infortunati: ok Morata e Pulisic, mentre Thiaw …

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, il Milan è uscito un po' acciaccato dalla trasferta vittoriosa di Como. Pulisic e Morata hanno giocato solo il primo tempo, mentre Thiaw fino al minuto 67 ed è stato sostituito da Matteo Gabbia. I rossoneri, contro i Lariani, sono passati in svantaggio, poi hanno rimontato grazie al tiro al volo di Theo Hernandez (30esimo in Serie A) ed il pallonetto di Rafael Leao. Adesso, i rossoneri sono settimi in classifica a 31 punti.